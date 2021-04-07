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Допрос готовившей яичницу на Вечном огне женщины сняли на видео

Юрий Столбов
32 минуты назад
Жительница Красноармейска, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкине Московской области, заявила, что не привыкла питаться в ресторанах. За данный поступок женщину задержали сотрудники полиции, передает пресс-служба Главного управления МВД России по региону. Видео допроса опубликовано в Telegram-канале "Москва 24".
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения").
Видео,Происшествия,МВД,Москва24,
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