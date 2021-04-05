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Стая из тысячи дельфинов проплыла рядом с лодкой и попала на видео

Юрий Столбов
26 минут назад
Туристы вблизи американского города Дана-Поинт, штат Калифорния, сняли на видео, как рядом с их лодкой проплывает огромная стая из тысячи дельфинов. На запись с морскими млекопитающими обратило внимание издание Daily Mail.
14 марта местная группа по наблюдению за китами опубликовала видео, на котором видна огромная стая дельфинов. На записи видно, как млекопитающие плавают друг с другом наперегонки, выпрыгивают из воды и ныряют обратно.
Пассажиры лодки рассказали, что наблюдали за дельфинами в течение четырех часов.
Видео,В мире,
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