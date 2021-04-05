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Парень разбил стекло на авто своей бывшей и попал на видео

Юрий Столбов
20 минут назад
Молодой человек из Кировской области очень хотел выяснить отношения со своей бывшей, но она разговаривать не стала.
Парень встал на проезжую часть и остановил её машину, залез на капот и кулаком разбил лобовое стекло. Произошедшее попало на видео. Видео опубликовал Life SHOT в своем Telegram-канале.
Видео,Общество,Происшествия,Кировская Область,
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