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Опубликовано видео с пробившим бетонную стену автомобилем каршеринга

Юрий Столбов
2 часа назад
Водитель на арендованном автомобиле влетел в бетонную стену. Инцидент произошел в Ленинском округе, в поселке Петровское.
Машина пробила ограждение. Часть стены упала прямо на капот.
Видео,Происшествия,
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