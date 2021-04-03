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Нападение осьминога на мужчину сняли на видео

Юрий Столбов
29 минут назад
Отпуск в Западной Австралии запомнился геологу Лансу Карлсону встречей с осьминогом. Видео Карлсон разместил в своем instagram-аккаунте.
Осьминога Карлсон заметил на пляже в Дансборо. Об этом сообщило агентство новостей 7News.
Ланс прогуливался с двухлетней дочерью, когда увидел схватку морского обитателя с чайкой.
Карлсон решил снять происходящее на камеру, а осьминог внезапно поплыл в его сторону и попытался ударить щупальцами.
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