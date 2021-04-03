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Cход необычной лавины сняли  на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Сход снежной лавины в водопад попал на видео и напугал стоявших рядом туристов. Видео опубликовал Instagram-аккаунт, освещающий события Сочи и соседних регионов.
На кадрах видно, как огромная снежная масса с грохотом падает вниз вместе с водами Гегского водопада — популярной природной достопримечательности Абхазии.
Стоящие рядом туристы одновременно напуганы и поражены масштабом необычного явления — один из очевидцев до последнего снимает происходящее на телефон, после чего отбегает подальше.
Видео,Происшествия,
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