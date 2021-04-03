Cход необычной лавины сняли  на видео

На кадрах видно, как огромная снежная масса с грохотом падает вниз вместе с водами Гегского водопада — популярной природной достопримечательности Абхазии.

Стоящие рядом туристы одновременно напуганы и поражены масштабом необычного явления — один из очевидцев до последнего снимает происходящее на телефон, после чего отбегает подальше.