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Вышедшую впервые за несколько месяцев Елизавету II сняли на видео

Юрий Столбов
59 минут назад
Британская королева Елизавета II впервые за несколько месяцев вышла в свет: она посетила мемориал в графстве Суррей на юго-востоке Англии. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.
94-летняя королева приняла участие в мероприятии в очном формате впервые в 2021-м и всего лишь в третий раз с марта 2020-го. Ее Величество посетила мемориал в день столетия с образования Военно-воздушных сил Австралии.
Сам мемориал установлен в память о летчиках стран Содружества наций, которые погибли во Второй мировой войне.
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