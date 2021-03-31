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Расплакавшийся из-за получения крупной суммы от незнакомых бездомный попал на видео

Юрий Столбов
50 минут назад
Незнакомцы в США собрали в интернете крупную денежную сумму на жилье для бездомного. На его историю и видео, где заплаканному мужчине вручают деньги, обратил внимание Unilad.
24-летний Филлип Ву (Phillip Vu) из американского города Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, путешествовал по стране и жил в своем автомобиле. Однажды он познакомился с 46-летним бездомным по имени Майк, который предложил ему помыть окна машины.
Сначала Ву отказался, но потом решил угостить Майка сэндвичем, и вскоре они подружились. Бездомный лишился отца в юности, и с тех пор не общается с семьей. Несколько раз он попадал в тюрьму, но неизвестно, за какие проступки.
«Он сказал мне, что мечтает когда-нибудь отправиться в путешествие. Майк боролся за свою жизнь и пытался помогать своей возлюбленной, а я жил в машине просто ради развлечения. Он такой хороший, работящий человек», — подчеркнул Ву.
Спустя два месяца, в феврале 2021 года, Ву организовал онлайн сбор средств на жилье для Майка. Ему удалось собрать 17 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). Теперь у бездомного достаточно денег, чтобы не спать на улице по меньшей мере год.
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