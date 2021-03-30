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Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Петербурге судна

Юрий Столбов
1 час назад
Появилось видео спасения людей с завалившегося в Санкт-Петербурге рыболовного траулера «Скорпион» . Его опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
На кадрах видно, как люди ждут, пока их спасут. Также на кадрах показано, как судно перевернулось на бок и его половина лежит в воде.
Видео,Происшествия,Санкт-Петербург,
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