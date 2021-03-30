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Рысь на городских улицах среди машин сняли на видео в Карелии

Юрий Столбов
32 минуты назад
Рысь на городских улицах среди машин сняли на видео в Карелии.
Рысь заметили 29 марта в районе улицы Зайцева, очевидец выложил видео в группе «Живой Петрозаводск» «ВКонтакте».
Издание FlashNord сообщает, что по данным министерства природы Карелии, рысь поймана. С улицы Зайцева её отвезли в ветеринарный центр, а после восстановления отпустят в лес.
Видео,Общество,Республика Карелия,
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