Затаившегося в унитазе питона сняли на видео

В таиландской провинции Самутпракан двухметровый питон затаился в туалете. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пострадавший заметил огромное пресмыкающееся лишь после того, как сел на унитаз. «Сажусь и чувствую, что в меня что-то уперлось, — рассказывает 45-летний мужчина по имени Сомчай (Somchai). — Тогда я посмотрел вниз и увидел змею».