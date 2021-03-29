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Затаившегося в унитазе питона сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В таиландской провинции Самутпракан двухметровый питон затаился в туалете. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Пострадавший заметил огромное пресмыкающееся лишь после того, как сел на унитаз. «Сажусь и чувствую, что в меня что-то уперлось, — рассказывает 45-летний мужчина по имени Сомчай (Somchai). — Тогда я посмотрел вниз и увидел змею».
Сомчай надеялся, что сумеет прогнать питона струей чистящего средства, но тот не сдвинулся с места. Потерпев неудачу, мужчина вызвал специалистов. Змеелов Кайтисак Мисенг (Kaitisak Meesaeng) сумел справиться со змеей и вытащил из унитаза. Затем пресмыкающееся вывезли за пределы деревни и после осмотра отпустили на волю.
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