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Появилось видео аварии Мазепина на Гран-при Бахрейна

Юрий Столбов
38 минут назад
Опубликовано видео аварии российского пилота Haas Никиты Мазепина на первом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Ролик опубликован на YouTube-канале GP moments.
Для Мазепина это была дебютная гонка в «Формуле-1».
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