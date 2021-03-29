Полчища пауков-волков опутали все вокруг паутиной и попали на видео

Тысячи пауков выползли из-за наводнения в австралийской деревне Кинчела, штат Новый Южный Уэльс, и покрыли все вокруг паутиной. На видео с членистоногими обратило внимание издание Daily Mail.

Мэтт Лавенфосс (Matt Lovenfosse) снял на видео полчища пауков после того, как регион затопило после мощных ливней.

На записи видно, что ветви деревьев и кусты густо опутаны паутиной, которую сплели пауки. Членистоногим пришлось выбраться из укрытий, чтобы спастись от затопления. «Это удивительное зрелище. До этого я видел подобное в 2001 году. Тогда тоже произошло наводнение», — пояснил австралиец.