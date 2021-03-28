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Песчаную бурю в Пекине сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Столицу Китая Пекин второй раз за месяц накрыла песчаная буря. Видео публикует Telegram-канал LIFE SHOT.
На кадрах видно, что город как будто приобрел оранжевый оттенок, загрязнение достигло опасного для здоровья уровня. На улицах Пекина тем не менее заметны прохожие.
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