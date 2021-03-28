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Опубликовано видео пожара в Парке Горького в Москве

Юрий Столбов
2 часа назад
В Москве, в Парке Горького, загорелся склад. Кадры пожара в двухэтажном здании публикует 112 в своем Telegram-канале.
На видео заметны клубы дыма и место самого возгорания. По данным ГУМЧС, он локализован на площади 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
Видео,Пожары,Москва,
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