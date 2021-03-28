Подрыв смертников у индонезийской церкви попал на видео

Момент подрыва смертников у входа в католический собор в индонезийском городе Макассар попал на видео. Ролик в воскресенье, 28 марта, публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как по тротуару у дороги идут люди. В этот момент происходит взрыв. При этом сами исполнители теракта на видео не попали.