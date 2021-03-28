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Подрыв смертников у индонезийской церкви попал на видео

Юрий Столбов
35 минут назад
Момент подрыва смертников у входа в католический собор в индонезийском городе Макассар попал на видео. Ролик в воскресенье, 28 марта, публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как по тротуару у дороги идут люди. В этот момент происходит взрыв. При этом сами исполнители теракта на видео не попали.
По данным агентства, в результате атаки получили ранения 14 человек. Изначально предполагалось, что теракт совершил один смертник, однако позже полиция установила, что взрыв, предположительно, осуществили два человека, подъехавших к зданию церкви на мотоцикле. Как сообщили правоохранители, террористы пытались попасть непосредственно на территорию собора, однако охрана церкви им помешала.
Видео,Происшествия,РИА Новости,
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