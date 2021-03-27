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Появилось видео первых задержаний на акции оппозиции в Минске

Юрий Столбов
1 час назад
В Минске на несогласованной властями протестной акции оппозиции начались задержания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя милиции города Наталью Ганусевич.
Она сообщила, что задержаны несколько человек из-за участия в незаконных акциях. Представитель милиции также подчеркнула, что все противоправные действия будут пресечены.
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