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Масштабные учения мотострелков в Ленинградской области показали на видео

Юрий Столбов
2 часа назад
Масштабные учения мотострелков Западного военного округа завершились в Ленинградской области. В манёврах были задействованы около тысячи военнослужащих, более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе многоцелевые тягачи МТЛБ-В, 120-мм миномёты 2Б-11, танки Т-72Б3, а также ударные вертолёты Ми-28Н. Разведывательные подразделения совершили десантирование в тыл условного противника, а также блокировали и уничтожили «боевиков» внутри населённого пункта при поддержке пехоты и танков Т-72Б3.
Видео,Войска,Ленинградская Область,
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