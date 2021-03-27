Масштабные учения мотострелков в Ленинградской области показали на видео

Масштабные учения мотострелков Западного военного округа завершились в Ленинградской области
. В манёврах были задействованы около тысячи военнослужащих, более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе многоцелевые тягачи МТЛБ-В, 120-мм миномёты 2Б-11, танки Т-72Б3, а также ударные вертолёты Ми-28Н. Разведывательные подразделения совершили десантирование в тыл условного противника, а также блокировали и уничтожили «боевиков» внутри населённого пункта при поддержке пехоты и танков Т-72Б3.