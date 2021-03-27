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Самку редчайшего леопарда с тремя котятами сняли на видео

Юрий Столбов
5 часов назад
Самка редчайшего дальневосточного леопарда с тремя детенышами в Приморском крае попала на видео. Запись с фотоловушек опубликовал национальный парк «Земля леопарда» на своем сайте.
На кадрах видно, как самка леопарда и котята лежат на возвышенности. Затем мать видит кого-то неподалеку и уходит, после чего детеныши также замечают животное и наблюдают за происходящим за кадром.
«Котята не выглядят испуганными — они не отводят взгляда от происходящего и стараются уловить каждую деталь. Не исключено, что Leo 117F обнаружила потенциальную добычу — оленя или косулю — и отправилась на охоту, чтобы добыть для семьи пропитание и продемонстрировать малышам навыки опытного хищника», — объяснили специалисты.
Видео,В мире,Приморский Край,
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