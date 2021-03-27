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Пьяный пассажир самолета угрожал полицейским своим «батей» и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Пьяный пассажир самолета устроил дебош в аэропорту Барнаула и при задержании угрожал сотрудникам полиции своим «батей». Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Попавший на видео инцидент произошел 25 марта. Находясь в нетрезвом состоянии, 40-летний житель Свердловской области начал вести себя агрессивно в аэропорту Барнаула у стойки регистрации — мужчина провоцировал конфликт с сотрудниками авиакомпании и нецензурно выражался.
На предоставленных транспортной полиции кадрах видно, как пассажир угрожает сотрудникам правоохранительных органов своим «батей», а также настойчиво требует объяснения причин своего задержания, не стесняясь нецензурных выражений в адрес силовиков.
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