Пьяный пассажир самолета угрожал полицейским своим «батей» и попал на видео

Попавший на видео инцидент произошел 25 марта. Находясь в нетрезвом состоянии, 40-летний житель Свердловской области начал вести себя агрессивно в аэропорту Барнаула у стойки регистрации — мужчина провоцировал конфликт с сотрудниками авиакомпании и нецензурно выражался.