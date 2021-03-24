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Потасовку женщин у трапа самолета сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Две женщины набросились друг на друга с кулаками в очереди на выход из самолета. Видео и подробности произошедшего публикует Independent.
В понедельник, 22 марта, рейс авиакомпании American Airlines, летевший из Лос-Анджелеса, приземлился в аэропорту Феникса. После посадки между двумя женщинами завязался спор о том, кто первым должен покинуть борт лайнера.
Словесная перепалка быстро переросла в драку, и женщины начали бить друг друга кулаками. На кадрах, снятых одним из очевидцев, виден общий переполох на борту и слышны крики попутчиков. «Вызовите правоохранительные органы», — объявляют по громкой связи члены экипажа.
Представитель авиакомпании подтвердил факт инцидента на данном рейсе. Уточняется, что никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
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