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Необычную версию танка Т-55 показали на видео

Юрий Столбов
3 часа назад
По всей видимости, в войсках осталось какое-то количество такой техники. Так, в недавно появившемся в социальных сетях видеоролике можно увидеть перевозку закамуфлированных боевых машин данной модели по железной дороге.
Первым в объектив камеры попал модернизированный "пятьдесят пятый". От базового образца он отличается тем, что вместо 100-мм пушки Д-10Т2С на него установили более совершенную английскую 105-мм L7A1.
Такое же орудие использовалось на индийских танках Vijayanta, выпускавшихся по британской лицензии в 60-80-е годы. Ныне они полностью выведены из эксплуатации. Недавно мы писали о "демобилизации" созданных на их базе 130-мм самоходных артиллерийских установок Сatapult.
Два танка на следующих платформах тоже интересны. У них демонтированы пушки, а амбразура прикрыта бронированными пластинами. Возможно, перед нами так называемые ходовые тренажеры вождения, использующиеся для подготовки механиков-водителей.
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