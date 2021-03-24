Необычную версию танка Т-55 показали на видео

По всей видимости, в войсках осталось какое-то количество такой техники. Так, в недавно появившемся в социальных сетях видеоролике можно увидеть перевозку закамуфлированных боевых машин данной модели по железной дороге.

Первым в объектив камеры попал модернизированный "пятьдесят пятый". От базового образца он отличается тем, что вместо 100-мм пушки Д-10Т2С на него установили более совершенную английскую 105-мм L7A1.

Такое же орудие использовалось на индийских танках Vijayanta, выпускавшихся по британской лицензии в 60-80-е годы. Ныне они полностью выведены из эксплуатации. Недавно мы писали о "демобилизации" созданных на их базе 130-мм самоходных артиллерийских установок Сatapult.