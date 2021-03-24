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Опубликовано видео допроса сбившего двух женщин на "Мерседесе" в Москве

Юрий Столбов
1 час назад
Опубликовано видео Опубликовано видео допроса сбившего двух женщин на "Мерседесе" в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал Life SHOT.
Life SHOT сообщает, что Хусен Сомон после аварии уехал на такси в Зеленоград, там пересел в другое авто и добрался к знакомым в Клин. Где его и задержали полицейские.
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