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Прорыв трубы с горячей водой на западе Москвы сняли на видео

Юрий Столбов
2 часа назад
Камера наблюдения сняла прорыв трубы с горячей водой около метро «Киевская» в Москве. В результате несколько дворов и проезжую часть затянуло паром. Сообщается, что авария могла произойти из-за повреждения трубы ковшом экскаватора.
Видео,Происшествия,Москва,
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