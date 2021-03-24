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Приземлившийся без шасси самолет в Бразилии показали на видео

Юрий Столбов
3 часа назад
В Бразилии самолёт смог приземлиться без шасси. Видео появилось в twitter-аккаунте Aero_Magazine.
Самолёт Mitsubishi MU-2B-25 совершил посадку без шасси. Стойки не вышли, и пилоту пришлось запрашивать помощь.
Спасатели были готовы к экстренной помощи, но она не понадобилась.
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