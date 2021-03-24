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Мужчина на моноколесе проехал по Ярославскому шоссе и попал на видео

Юрий Столбов
3 часа назад
Водители, проезжающие по Ярославскому шоссе в Москве, заметили двигающегося рядом мужчину на моноколесе. Он ехал со скоростью примерно 70 километров в час, утверждает Youtube-пользователь, опубликовавший подтверждающее видео на своем канале.
На кадрах видно, что мужчина надел шлем и светоотражающий жилет.
Видео,Общество,Москва,
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