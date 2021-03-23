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Соревнования по "Танковому биатлону" показали на видео

Юрий Столбов
2 часа назад
В Ленинградской области прошли отборочные соревнования по "Танковому биатлону". Военнослужащие в Западном военном округе выбрали сильнейший экипаж.
Соревнования проходили на полигоне в Ленинградской области. Победителей выбирали сразу в нескольких номинациях – индивидуальная гонка и эстафета. Важна была не только скорость, но и слаженность работы всех членов экипажа.
Лучший экипаж будет представлять Западный военный округ на следующем этапе конкурса, который пройдет на полигоне Алабино в Московской области.
Видео,Войска,Ленинградская Область,
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