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Дрифт на парковке ТЦ сняли на видео

Юрий Столбов
9 часов назад
Секретную вечеринку с дрифтом устроили в Алтуфьеве. Стритрейсеры показывали друг другу мастерство на парковке торгового центра.
Кадры тусовки появились в Сети. Зрелищный трюк не повредил другие оставленные на парковке машины.
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