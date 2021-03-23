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Водитель в Магнитогорске сбил опору ЛЭП и попал на видео

Юрий Столбов
13 часов назад
В Магнитогорске легковушка снесла столб линии электропередачи.
Произошедшее попало на видео. Видео опубликовал Telegram-канал Life SHOT.
Некоторое время опора еще висела на проводах, но по мере того, как они обрывались, она все больше наклонялась над дорогой, после чего рухнула.
Видео,Происшествия,Магнитогорск,
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