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Запрыгнувший в лодку морской лев съел всю рыбу и попал на видео

Юрий Столбов
46 минут назад
Морской лев запрыгнул в лодку к кормившим пеликанов мужчинам и съел всю рыбу. На видео с животным обратило внимание издание Unilad.
В Twitter стала вирусной видеозапись, на которой видно, что мужчина стоит на корме лодки, на полной скорости мчащейся по волнам, и кормит рыбой птиц, вьющихся над судном.
Пользователи соцсети идентифицировали птиц как самцов птицы-фрегата или американских бурых пеликанов. Неожиданно к птицам присоединился еще один любитель рыбы — голодный морской лев.
Животное неожиданно появилось из воды и облокотилось ластами о борт лодки. Мужчина собрался угостить морского льва рыбой, но незваный гость решил, что ему не требуется посторонняя помощь. Он запрыгнул в лодку, засунул голову в контейнер и съел всю рыбу, после чего вернулся в море и уплыл.
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