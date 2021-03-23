Запрыгнувший в лодку морской лев съел всю рыбу и попал на видео

Морской лев запрыгнул в лодку к кормившим пеликанов мужчинам и съел всю рыбу. На видео с животным обратило внимание издание Unilad.

В Twitter стала вирусной видеозапись, на которой видно, что мужчина стоит на корме лодки, на полной скорости мчащейся по волнам, и кормит рыбой птиц, вьющихся над судном.

Пользователи соцсети идентифицировали птиц как самцов птицы-фрегата или американских бурых пеликанов. Неожиданно к птицам присоединился еще один любитель рыбы — голодный морской лев.