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Огромные очереди на заваленном снегом курорте Сочи показали на видео

Юрий Столбов
56 минут назад
На горнолыжном курорте Сочи из-за снегопада образовались огромные очереди на подъемники. Происходящее попало на видео, ролик был выложен в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.
На кадрах видно, как длинная очередь на подъемники из лыжников и сноубордистов растянулась на десятки метров. «Розу Хутор завалило снегом», — поясняется в подписи к посту.
Видео,Общество,Сочи,
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