В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Спасение мальчика из ледяной реки с помощью спиннинга показали на видео

Юрий Столбов
21 минуту назад
В Киеве рыбак с помощью спиннинга вытащил мальчика из ледяной реки. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».
Ричард Горда рыбачил на реке Десенка и заметил в 20 метрах от берега 11-летнего ребенка на тонкой льдине. Мужчина одолжил у товарища Сергея Булавского спиннинг с мощным шнуром и успешно его закинул. «Малый схватился за шнур, и я тихонько вывел его к берегу вместе со льдиной. Руки у меня дрожат, а малый с другом пошли домой. Рыбалка удалась», — отметил он.
Горда не считает свой поступок подвигом. По его словам, он просто оказался в нужное время в нужном месте. «То, что я бросил и попал с первого раза, — это благодарить Бога. По-другому не вижу. Второй попытки не могло быть. Лед под малым трещал», — объяснил рыбак. Он также отметил, что за последние шесть лет ему уже приходилось спасать детей.
Видео,Общество,Происшествия,Киев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители