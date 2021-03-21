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Субботний
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
Юрий Столбов
44 минуты назад
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Днём 20 марта на улице Паши Савельевой в
Твери
опрокинулся автомобиль. Инцидент попал на видео. Видео появилось в соцсетях.
На видео видно, что красный "Опель Астра" едет с большой скоростью, а затем врезается в бордюр и опрокидывается.
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