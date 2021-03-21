Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери 

Днём 20 марта на улице Паши Савельевой в Твери опрокинулся автомобиль. Инцидент попал на видео. Видео появилось в соцсетях.

На видео видно, что красный "Опель Астра" едет с большой скоростью, а затем врезается в бордюр и опрокидывается.