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Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Американцы засняли подозрительный объект над Вирджинией. На кадрах видно, как огромная огненная стрела летит в небе и внезапно затухает.
В Сети начали гадать, что же это было. Одни говорили про НЛО, другие предположили горящий самолет.
Видео,В мире,США,
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