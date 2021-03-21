Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле 

На востоке Москвы загорелось строение не территории Измайловского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу. Видео опубликовал Telegram-канал Life SHOT.

В ведомстве уточнили, что сигнал о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1 поступил ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве в 15:12. Возгорание произошло на первом этаже разноуровневого деревянного здания и распространилось на площади 20 квадратных метров.

Сообщается, что, прибывшие на место, пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 20 квадратных метров, и к 15:55 полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.