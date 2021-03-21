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Москва

Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле 

Юрий Столбов 2 часа назад
На востоке Москвы загорелось строение не территории Измайловского Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу. Видео опубликовал Telegram-канал Life SHOT.
В ведомстве уточнили, что сигнал о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1 поступил ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве в 15:12. Возгорание произошло на первом этаже разноуровневого деревянного здания и распространилось на площади 20 квадратных метров.
Сообщается, что, прибывшие на место, пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 20 квадратных метров, и к 15:55 полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.
Видео , Пожары , Происшествия
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