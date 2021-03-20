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Стрельбу из зенитных установок в Бурятии показали на видео

Юрий Столбов
50 минут назад
Боевые стрельбы из зенитно-ракетных установок прошли на специализированном полигоне "Телемба" в Бурятии в пятницу.
Военнослужащие ПВО Восточного военного округа при помощи ЗРК С-400 и "Бук" поразили ракеты-мишени "Саман" и "Армавир", имитирующие воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и высотах.
Кроме того, в рамках учений подразделения ПВО приморской общевойсковой армии отработали стрельбы из комплексов "Тор", "Стрела-10", переносных ЗРК "Игла" и "Верба". Мишенями для них также явились ракеты-имитаторы "Саман".
Общее число военнослужащих, принявших участие в тренировках, составило около двух тысяч человек, также было задействовано более 500 единиц военной техники.
Видео,Войска,Республика Бурятия,
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