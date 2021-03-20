Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео

На кадрах видно, как мальчик ходит по сугробам на месте газона и в какой-то момент резко уходит под землю. Его мать тут же бежит к колодцу. Предположительно, сначала она пытается вытащить ребенка, но потом сама опускается в люк. На этом запись заканчивается.