Прыжок россиянки в колодец за сыном сняли на видео

На кадрах видно, как мальчик ходит по сугробам на месте газона и в какой-то момент резко уходит под землю. Его мать тут же бежит к колодцу. Предположительно, сначала она пытается вытащить ребенка, но потом сама опускается в люк. На этом запись заканчивается.
По данным телеканала, женщина получила двухсторонний перелом. Как рассказал ее муж, коммунальщики утверждают, что месяц назад люк был закрыт. Он хочет добиться, чтобы металлические крышки, которые постоянно крадут, заменили на другие или помечали бы опасные места яркими флажками.