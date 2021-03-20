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Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео

Юрий Столбов
35 минут назад
В Москве аварийно приземлился бизнес-джет без одной стойки шасси. Случившееся попало на видео, ролик и подробности ситуации опубликовал Telegram-канал Life SHOT.
На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно заходит на посадку, а затем заваливается на бок в процессе рулежки по взлетно-посадочной полосе.
Видео,Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Москва,
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