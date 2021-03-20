Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына 

Юрий Столбов 55 минут назад
Семья разбившегося во время прыжка с парашютом сына показала через адвоката его предсмертное видео. Ролик с обращением парашютиста опубликован на сайте CBS Sacramento.
В августе 2016 года 18-летний Тайлер Тернер (Tyler Turner) решил совершить прыжок с парашютом. Перед этим он записал видео, в котором поделился своими эмоциями. Он признался, что немного напуган. «Но когда я окажусь в небе, все будет в порядке. Адреналин накроет меня, и я просто позволю этому случиться», — говорил он.
Затем юношу спросили, получится ли, по его мнению, у него удачно прыгнуть. «Рядом со мной мама. Горячо любимая мама. Много всего сделала для меня. Надеюсь, она и дальше сможет помогать мне по жизни, потому что я хочу, чтобы у меня все получилось. У нас все получится!» — заявил Тернер.
Юноше и его инструктору, с которым он прыгнул в тандеме, не удалось благополучно приземлиться, поскольку их парашют не раскрылся. Расследование показало, что работник не имел достаточной квалификации для совершения совместного прыжка.
Комментарии
Видео , Происшествия , Тайлер Тернер , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
00:33
Драку двух женщин из-за отмененного рейса сняли на видео
Происшествия
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
00:35
Семья показала предсмертное видео разбившегося во время прыжка с парашютом сына
Происшествия
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
00:20
Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео
Происшествия
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
00:39
Посадка бизнес-джета без одной стойки шасси во Внуково попала на видео
Происшествия
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
00:36
Мощное извержение вулкана в Исландии попало на видео
В мире Происшествия
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
00:49
Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
01:19
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
Происшествия Криминал
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
00:32
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
Происшествия
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
00:57
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
Происшествия Криминал
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
00:26
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение