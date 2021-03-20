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Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Корейский кроссовер получил наивысшие оценки практически во всех испытаниях. Американский страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел испытания безопасности Genesis GV80 2021 модельного года. В ходе краш-тестов корейский кроссовер получил самую высокую оценку безопасности Top Safety Pick+, которой удостаиваются немногие автомобили.
Получить максимальную оценку от специалистов IIHS является крайне сложной задачей. Автопроизводители оснащают свои модели самыми передовыми системами безопасности. Чаще всего, в ходе краш-тестов инженеры американского института дорожной безопасности все равно находят минусы, не позволяющие присвоить испытуемым рейтинг Top Safety Pick +. Однако создатели роскошного кроссовера Genesis GV80 решили эту «невыполнимую» задачу.
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