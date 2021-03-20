Краш-тест кроссовера Genesis GV80 показали на видео

Корейский кроссовер получил наивысшие оценки практически во всех испытаниях. Американский страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел испытания безопасности Genesis GV80 2021 модельного года. В ходе краш-тестов корейский кроссовер получил самую высокую оценку безопасности Top Safety Pick+, которой удостаиваются немногие автомобили.

Получить максимальную оценку от специалистов IIHS является крайне сложной задачей. Автопроизводители оснащают свои модели самыми передовыми системами безопасности. Чаще всего, в ходе краш-тестов инженеры американского института дорожной безопасности все равно находят минусы, не позволяющие присвоить испытуемым рейтинг Top Safety Pick +. Однако создатели роскошного кроссовера Genesis GV80 решили эту «невыполнимую» задачу.