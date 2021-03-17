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Москва

Нападение женщины с электрошокером на продавца показали на видео 

Юрий Столбов 30 минут назад
Жительница Волгограда попыталась украсть сотовый телефон, ударив электрошокером продавца салона связи, но мужчина смог обезвредить грабительницу. Инцидент попал на видео.
Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
Видео , Происшествия
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