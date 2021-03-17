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Дети в Оренбурге разбили постамент памятника Гагарину и попали на видео 

Юрий Столбов 24 минуты назад
В Оренбурге трое детей разбили постамент памятника космонавту Юрию Гагарину, сообщил мэр города Владимир Ильиных.
«Меньше месяца осталось до юбилейной даты первого полета человека в космос. И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге, в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту», — цитирует сайт мэрии города градоначальника.
По его словам, на записи видеонаблюдения зафиксировано, как дети ждут, когда уйдет молодая пара с ребенком, после этого начинают отрывать гранитные плиты с автографом Гагарина.
Видеозапись с подростками, ломающими памятник Гагарину, также опубликовали в социальных сетях.
Видео , Происшествия , Юрий Гагарин
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