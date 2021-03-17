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Опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео 

Юрий Столбов 23 минуты назад
Двухметровая смертельно опасная акула проплыла в нескольких метрах от ничего не подозревающего серфера, тренировавшегося возле австралийского пляжа Марубра в пригороде Сиднея. На видео, снятое с дрона, обратило внимание издание Daily Mail.
На кадрах видно, как акула приближается на опасно близкое расстояние к серферу, который лежит на доске и пытается поймать волну. К счастью для австралийца, в какой-то момент хищная рыба резко меняет направление и уплывает в противоположную от него сторону.
Оператор затруднился определить вид акулы, но, судя по силуэту, это либо большая белая акула, также известная как акула-людоед, либо тупорылая акула. Оба этих вида крайне опасны для человека и могут первыми проявить агрессию. Особенно часто они нападают на серферов, так как принимают силуэт доски за очертания морских животных.
Видео , В мире , Общество , Происшествия
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