Опасная акула проплыла в метрах от серфера и попала на видео 

Двухметровая смертельно опасная акула проплыла в нескольких метрах от ничего не подозревающего серфера, тренировавшегося возле австралийского пляжа Марубра в пригороде Сиднея . На видео, снятое с дрона, обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как акула приближается на опасно близкое расстояние к серферу, который лежит на доске и пытается поймать волну. К счастью для австралийца, в какой-то момент хищная рыба резко меняет направление и уплывает в противоположную от него сторону.

Оператор затруднился определить вид акулы, но, судя по силуэту, это либо большая белая акула, также известная как акула-людоед, либо тупорылая акула. Оба этих вида крайне опасны для человека и могут первыми проявить агрессию. Особенно часто они нападают на серферов, так как принимают силуэт доски за очертания морских животных.