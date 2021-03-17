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Водитель Volkswagen снес киоск «Роспечати» в Орске и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Полиция опубликовала видеозапись погони за автомобилем Volkswagen в Орске. Уходя от преследования, водитель не справился с управлением и врезался в киоск «Роспечати».
На проспекте Ленина водитель иномарки не справился с управлением и врезался в киоск. Полицейские задержали водителя.
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