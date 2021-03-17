Выставку самодельных роботов из "Звездных войн" сняли на видео

"Были первые скульптуры такие невзрачные, чисто для себя сделанные. Потом уже собралась такая коллекция, и получилась выставка. Пытались делать разной тематики роботов, но больше всего понравились "Трансформеры", поэтому продолжаем эту тему", - вспоминает Сергей.