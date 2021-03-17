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Выставку самодельных роботов из "Звездных войн" сняли на видео

Юрий Столбов
40 минут назад
Выставка металлических скульптур, представляющих собой мини-копии роботов из популярных кинолент, открылась в украинском Запорожье.
Создателями необычных экспонатов выступили местные жители Дмитрий Мицик и Сергей Еременко. По словам авторов задумки, идея пришла к ним еще четыре года назад, когда они работали инструкторами на детских аттракционах и решили сделать для детей роботов-героев фильма "ВАЛЛ-И". Сначала это превратилось в хобби, а позже удалось собрать коллекцию для первых персональных выставок, одна из которых впоследствии вошла в Книгу рекордов Украины как "самая масштабная по количеству экспонатов из металла на одной локации".
"Были первые скульптуры такие невзрачные, чисто для себя сделанные. Потом уже собралась такая коллекция, и получилась выставка. Пытались делать разной тематики роботов, но больше всего понравились "Трансформеры", поэтому продолжаем эту тему", - вспоминает Сергей.
Недавно запорожцы с командой мастеров открыли выставку роботов-персонажей "Звездных войн". Самым крупным арт-объектом на выставке стала копия космического корабля "Тысячелетний сокол", который по сюжету фильма пилотировали Хан Соло и его помощник Чубакка.
Видео,В мире,Наука и техника,Сергей Еременко,Запорожье,
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