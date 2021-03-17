Выставку самодельных роботов из "Звездных войн" сняли на видео

Создателями необычных экспонатов выступили местные жители Дмитрий Мицик и Сергей Еременко
. По словам авторов задумки, идея пришла к ним еще четыре года назад, когда они работали инструкторами на детских аттракционах и решили сделать для детей роботов-героев фильма "ВАЛЛ-И". Сначала это превратилось в хобби, а позже удалось собрать коллекцию для первых персональных выставок, одна из которых впоследствии вошла в Книгу рекордов Украины как "самая масштабная по количеству экспонатов из металла на одной локации".