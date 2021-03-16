Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео

В американском национальном парке Эверглейдс, штат Флорида, темный тигровый питон укусил за лицо поймавшего его любителя рептилий. На видео обратило внимание Daily Mail.

На кадрах видно, как 32-летний Ник Бишоп (Nick Bishop), называющий себя «Крикуном», держит метровую рептилию. Она пытается вырваться, угрожающе открывает пасть и несколько раз кусает мужчину за руку. Бишоп продолжает рассказывать о своей добыче и практически не обращает внимание на укусы питона, называя его «маленькой непослушной змеей».