Питон укусил за лицо любителя рептилий и попал на видео

В американском национальном парке Эверглейдс, штат Флорида, темный тигровый питон укусил за лицо поймавшего его любителя рептилий. На видео обратило внимание Daily Mail.
На кадрах видно, как 32-летний Ник Бишоп (Nick Bishop), называющий себя «Крикуном», держит метровую рептилию. Она пытается вырваться, угрожающе открывает пасть и несколько раз кусает мужчину за руку. Бишоп продолжает рассказывать о своей добыче и практически не обращает внимание на укусы питона, называя его «маленькой непослушной змеей».
Неожиданно змея кусает его в лицо. Бишоп хватается за место укуса. Когда он убирает руки, видно, что питон укусил его под бровью, едва не задев глаз. Из раны течет кровь. «Что ж, мы называем это укусом любви», — пытается отшутиться любитель рептилий.