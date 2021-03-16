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ФСБ показала на видео задержание работавшего на украинскую разведку россиянина

Юрий Столбов
46 минут назад
ФСБ показала кадры задержания в Крыму россиянина, собиравшего информацию для украинской разведки. Видео спецоперации публикует ТАСС.
На записи видно, что в автомобиле мужчины обнаружили взрывное устройство. Задержанный объяснил, что оно ему нужно для обеспечения собственной безопасности.
Видео,Происшествия,ФСБ,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,
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