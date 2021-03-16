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Опубликовано видео пожара в бизнес-центре "Савёловский Сити"

Юрий Столбов
1 час назад
В Москве начался пожар в бизнес-центре "Савёловский Сити", вызов в экстренные службы поступил в 10:30 мск. Возгорание произошло на 17-м этаже. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
Возгорание сопровождается густым чёрным дымом.
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