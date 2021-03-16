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Севшую на шпагат на купели Волочкову показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Анастасия Волочкова продемонстрировала очередной поперечный шпагат в бикини.
На этот раз бывшая прима-балерина Большого театра в ярко-оранжевом бикини села на шпагат на купели.
Волочкова опубликовала видео, на котором она окунается в купель на территории своего загородного участка, а затем демонстрирует свою фирменную растяжку.
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