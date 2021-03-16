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Москва

Огромная змея попыталась вцепиться в лицо владельца зоопарка и попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Огромная змея напала на владельца зоопарка рептилий в американском штате Калифорния и попыталась вцепиться ему в лицо. На видео произошедшего обратило внимание издание NDTV.
Создатель зоопарка рептилий Джей Брюэр (Jay Brewer) опубликовал в Instagram запись, на которой видно, как огромный питон бросается на него. На видео мужчина стоит рядом с крупным питоном, который свернулся в ящике. На долю секунды американец отрывает взгляд от змеи, но этого времени достаточно, чтобы питон неожиданно напал на него. Мужчине удалось увернуться от атаки.
Видео , В мире , Происшествия
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